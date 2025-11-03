;

Increíble reencuentro: perrita desaparecida hace 5 años regresa a casa tras ser hallada a 800 km

 “Está un poco más grande. Ha subido un poco de peso”﻿, declararon sus dueños.

José Campillay

Increíble reencuentro: perrita desaparecida hace 5 años regresa a casa tras ser hallada a 800 km

Una historia conmovedora de reencuentro y esperanza se vivió recientemente en Estados Unidos, cuando una pequeña perra fue hallada tras cinco años de estar desaparecida y a más de 800 kilómetros de su hogar original.

El caso sorprendió tanto a los dueños como a quienes participaron en el hallazgo, dando lugar a una serie de hechos inesperados y emotivos.

Penny, una mezcla de chihuahua y dachshund, desapareció de la casa de su familia en Lucedale, Mississippi, hace aproximadamente cinco años.

Sus dueños, Kristy Taylor y Josh Craig, nunca tuvieron respuestas sobre el destino del animal, hasta que, de manera sorpresiva, fue encontrada deambulando por las calles de DeLand, Florida, a más de 800 kilómetros de distancia de su hogar.​

El hallazgo se produjo gracias a Briana Rideout, quien vio a Penny esquivando autos en una concurrida avenida el pasado 21 de octubre. Rideout, junto con su pareja Daniel Lenoci, acogió a la perra en su casa mientras intentaban localizar a sus dueños publicando fotos en Facebook.​

Fue en un refugio de animales local donde un escaneo del microchip de Penny reveló la información clave: la pequeña perra había sido reportada como perdida en Lucedale cinco años atrás. Sorprendida por la distancia y el tiempo transcurrido, Rideout reconoció su asombro al declarar: “¿Cómo? ¿Cómo en el mundo sucede algo así?” .​

El esperado reencuentro

Tras conocer la ubicación de Penny, Taylor y Craig emprendieron el viaje desde Mississippi hasta Florida para reencontrarse con su mascota, cumpliendo así un deseo que habían mantenido durante media década.

Taylor notó que la perra fue bien tratada durante ese tiempo, afirmando: “Está un poco más grande. Ha subido un poco de peso” .​

El regreso de Penny a casa terminó siendo motivo de agradecimiento para su familia. Taylor expresó la felicidad del momento con un mensaje de gratitud: “Estamos muy agradecidos de que la hayan cuidado” .​

