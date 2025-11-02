;

Estados Unidos anuncia ayuda de 3 millones de dólares para Cuba tras paso del huracán Melissa

El paso de este huracán por el Caribe dejó cerca de 60 muertos.

Información de

DW

ADN Radio

Estados Unidos anunció este domingo que enviará asistencia humanitaria a Cuba para atender a los afectados por el huracán Melissa, que devastó varias provincias del este de la isla.

“Estados Unidos está coordinando con la Iglesia católica la distribución de 3 millones de dólares en ayuda humanitaria directamente a las personas del este de Cuba más afectadas por la devastación del huracán Melissa”, anunció la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en la red social X.

Melissa, que a principios de esta semana devastó regiones enteras de Jamaica, azotó el este de Cuba e inundó Haití, dejó cerca de 60 muertos en el Caribe.

Estados Unidos afirma que “apoya al valiente pueblo cubano”

En Cuba, el gobierno, que evacuó preventivamente a más de 700.000 personas, no ha reportado víctimas hasta el momento. Sin embargo, varias provincias del este sufrieron daños considerables, como derrumbes de casas, cortes de luz y devastación de cosechas.

El pasado viernes, Estados Unidos, que mantiene un embargo económico sobre Cuba desde hace más de seis décadas, declaró que “apoya al valiente pueblo cubano”. El Departamento de Estado afirmó estar “listo para brindar ayuda humanitaria inmediata, tanto directamente como a través de socios locales”, sin la intermediación del gobierno.

En el pasado, la Iglesia católica actuó a menudo como mediadora entre los dos adversarios ideológicos. En el resto del Caribe, Estados Unidos ha movilizado equipos de ayuda humanitaria en República Dominicana, Jamaica, Bahamas y Haití.

