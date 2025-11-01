;

Donald Trump amenaza con intervenir militarme a Nigeria si continúa con el “asesinato de cristianos”

El presidente de EE.UU. pidió al Pentágono elaborar un posible plan de ataque, apuntando que “los islamistas radicales son responsables de esta masacre”.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado con enviar fuerzas militares a Nigeria si el país más poblado de África no detiene lo que él describió como el “asesinato de cristianos” por parte de “terroristas” islamistas.

“Si el gobierno de Nigeria continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos cesará de inmediato toda la ayuda y asistencia a Nigeria, y puede muy bien ir a ese país ahora en desgracia ‘con una lluvia de fuego’ a borrar por completo a los terroristas islámicos que están cometiendo estas terribles atrocidades”, dijo en su plataforma Truth Social.

El líder republicano dijo que pidió al Pentágono que elaborara un posible plan de ataque, tras advertir que el cristianismo estaba “enfrentando una amenaza existencial en Nigeria”.

“Estoy, por lo tanto, instruyendo a nuestro Departamento de Guerra a prepararse para una posible acción. Si atacamos será rápido, feroz y dulce”, afirmó.

Nigeria está envuelta en numerosos conflictos que, según expertos, han causado la muerte de cristianos y musulmanes por igual.

El pasado viernes, Trump aseguró que “miles de cristianos están siendo asesinados” y “los islamistas radicales son responsables de esta masacre”.

