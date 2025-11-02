;

Por incendio en Zofri: suspenden actividades físicas en colegios de sectores de Iquique y Alto Hospicio

Revisa los detalles de esta medida de carácter preventiva.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Este domingo, y debido al incendio que aún afecta a bodegas de la Zofri en Iquique, la Delegación Presidencial de Tarapacá determinó la suspensión de las actividades físicas en algunos establecimientos de la región.

Según indicaron, esta suspensión de las actividades se dará en los establecimientos de los niveles parvularia, básica y media que se ubiquen desde calle Manuel Rodríguez hacia el norte, en la comuna de Iquique, y en el sector El Boro de la comuna de Alto Hospicio.

“La Secretaría Ministerial de Educación de la Región de Tarapacá informa que, a raíz del incendio que afecta a un sector de la Zofri, se determinó la suspensión de actividad física para las comunidades educativas que se encuentren ubicadas desde Calle Manuel Rodríguez hacia el norte en la comuna de Iquique y en el sector El Boro de la comuna de Alto Hospicio”, señalaron.

“Esta medida, establecida en coordinación con la Seremi de Salud, es de carácter preventivo y rige a partir del lunes 3 de noviembre para los niveles de educación parvularia, básica y media”, agregaron.

