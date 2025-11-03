;

VIDEOS. “The Brain Mirror”: así funciona la plataforma chilena que muestra tu cerebro en tiempo real

Desarrollada por WISE Innovation Studios, The Brain Mirror combina neurociencia, inteligencia artificial y visualización 3D para mostrar cómo reacciona el cerebro humano ante distintos estímulos sensoriales, abriendo nuevas posibilidades en educación, salud, arte y entretenimiento.

Mario Vergara

“The Brain Mirror”: así funciona la plataforma chilena que muestra tu cerebro en tiempo real

Una innovación desarrollada por WISE Innovation Studios permite visualizar cómo reacciona el cerebro ante distintos estímulos sensoriales en tiempo real. “The Brain Mirror” combina un casco EEG de 32 sensores, seguimiento ocular de alta precisión y una plataforma de inteligencia artificial que procesa miles de datos por segundo para convertirlos en mapas 3D dinámicos: así se observan, en vivo, las zonas que “se encienden” cuando una persona ve, escucha o experimenta algo.

El sistema integra técnicas de neurociencia aplicadas —como la localización de fuentes— para identificar qué áreas participan en cada proceso cognitivo, y usa modelos de IA que estiman indicadores de atención, emoción o sorpresa. Según su fundador, Igal Weitzman, el potencial abarca educación, salud mental, deporte, arte, retail y entretenimiento: “el cerebro no miente; entrega parámetros medibles que hoy podemos procesar muy rápido con IA”.

Para investigación y diseño de experiencias, la plataforma ofrece una alternativa a los tradicionales focus group: al medir respuestas cerebrales en contextos naturales, ayuda a predecir preferencias con mayor precisión. El académico Vicente Soto (UAI) destaca que la automatización del análisis permite hacer inferencias robustas sobre el rol de distintas regiones cerebrales durante la cognición, algo que antes quedaba restringido a laboratorios especializados.

Más allá del impacto visual, “The Brain Mirror” busca ser un puente entre ciencia y creación de valor: desde evaluar concentración en aulas y monitorear estrés o bienestar, hasta testear contenidos y productos. La compañía afirma que fondos de inversión internacionales ya han mostrado interés para acelerar su escalamiento.

Concebida y desarrollada en Chile, la plataforma se presenta como un hito regional en la emergente era del “Brain Capital”: comprender y cuidar el cerebro como activo estratégico para la educación, la salud y la productividad, en paralelo al avance de la inteligencia artificial.

