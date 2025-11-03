Metro de Santiago anuncia suspensión parcial del servicio en Línea 1 / [e]JORGE VILLEGAS

El Metro de Santiago informó la tarde de este lunes una interrupción parcial del servicio en la Línea 1 debido a la presencia de una persona en la vía.

Según el reporte entregado a las 15:46 horas, las estaciones La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica se encuentran sin funcionamiento.

De acuerdo con la empresa, el tren solo está operando entre San Pablo y Los Héroes, y entre Baquedano y Los Dominicos, mientras equipos de emergencia trabajan en el lugar.

Metro indicó que el servicio será restablecido una vez que la situación esté controlada e hizo un llamado a los usuarios a mantenerse informados por los canales oficiales.