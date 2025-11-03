El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Alcalde Desbordes anuncia extensión del plan de recuperación del Barrio Meiggs: “Para evitar que se vuelvan a instalar los toldos azules”

Esta tarde el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, entregó un balance positivo sobre el Plan de Recuperación Estratégica del Barrio Meiggs.

Cabe recordar que la medida se implementó el pasado 28 de julio en las calles Campbell, Garland y Meiggs , con el fin de combatir el comercio ilegal, mejorar la fiscalización y recuperar los espacios públicos.

A más de tres meses de aquello, Mario Desbordes indicó en un punto de prensa que “han aumentado las ventas y el tránsito de personas, también ha habido cero delitos en la zona”.

“Vamos a ir extendiendo este modelo”

“No ha habido recuperación de los toldos azules de ningún milímetro de lo que nosotros mantenemos bajo control”, aseguró. Y adelantó que “este mismo modelo vamos a implementar en el resto del barrio”.

“En las próximas semanas vamos a tener muestras de eso, vamos a ir extendiendo este modelo en donde hay control de acceso, de quién entra y de quién sale, para poder evitar que se vuelvan a instalar los toldos“, detalló el alcalde.