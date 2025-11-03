;

Alcalde Desbordes anuncia extensión del plan de recuperación del Barrio Meiggs: “Para evitar que se vuelvan a instalar los toldos azules”

El jefe comunal de Santiago destacó la medida implementada en julio pasado, resaltando que “han aumentado las ventas y (...) ha habido cero delitos en la zona”.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

02:03

Esta tarde el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, entregó un balance positivo sobre el Plan de Recuperación Estratégica del Barrio Meiggs.

Cabe recordar que la medida se implementó el pasado 28 de julio en las calles Campbell, Garland y Meiggs, con el fin de combatir el comercio ilegal, mejorar la fiscalización y recuperar los espacios públicos.

A más de tres meses de aquello, Mario Desbordes indicó en un punto de prensa que “han aumentado las ventas y el tránsito de personas, también ha habido cero delitos en la zona”.

“Vamos a ir extendiendo este modelo”

“No ha habido recuperación de los toldos azules de ningún milímetro de lo que nosotros mantenemos bajo control”, aseguró. Y adelantó que “este mismo modelo vamos a implementar en el resto del barrio”.

“En las próximas semanas vamos a tener muestras de eso, vamos a ir extendiendo este modelo en donde hay control de acceso, de quién entra y de quién sale, para poder evitar que se vuelvan a instalar los toldos“, detalló el alcalde.

Por último, expresó que espera que para el primer semestre del 2026 “tener recuperado al menos lo que en el plan de la Universidad Católica se denomina la gran manzana de Meiggs”.

