¿Podría pasar en Chile?: Francia amenaza a Shein con vetarle acceso al mercado por polémica razón

No es el primer encontronazo entre las autoridades francesas y este gigante chino el comercio.

El Gobierno de Francia advirtió este lunes (03.11.2025) que podría prohibir el acceso al mercado nacional del gigante asiático del comercio electrónico Shein si reincide en prácticas como la venta de muñecas de carácter sexual, además “con apariencia infantil”, por las que fue reprendida en los últimos días. La empresa aseguró el sábado haber retirado de su catálogo estos productos.

“Quiero ser muy claro: si estos comportamientos se repiten, tendremos derecho a solicitar que se prohíba el acceso de la plataforma Shein al mercado francés. Así lo establece la ley”, señaló el ministro de Economía francés, Roland Lescure. La autoridad explicó que estas medidas se adoptan en caso de actos terroristas, tráfico de estupefacientes y objetos de naturaleza pedófila.

“Estos objetos horribles son ilegales, habrá una investigación judicial”, sostuvo Lescure. La Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes (DGCCRF) francés había dado la alerta el sábado tras constatar “que el sitio web de Shein comercializaba muñecas sexuales con apariencia infantil”. “Su descripción y categorización hacen difícil dudar del carácter pedopornográfico de los contenidos”, señaló esa agencia en un comunicado.

Varias multas

No es el primer encontronazo entre las autoridades francesas y este gigante chino, que en Francia y en Europa en general es objeto frecuentemente de quejas por competencia desleal. En Francia, ha Shein ha recibido varias sanciones relacionadas con la imposición ilegal de ‘cookies’ sin informar correctamente a los usuarios, la última el pasado septiembre con una multa de 150 millones de euros.

Shein también ha sido multada este año por promociones falsas, información engañosa y por no declarar la presencia de microfibras plásticas en sus productos. El Gobierno se propone además imponer a partir de 2026 una tasa de 2 euros a los pequeños paquetes procedentes de fuera de la Unión Europea, con Shein y otros sitios chinos, como Temu, especialmente en la mira.

La noticia de las muñecas llegó días antes de la apertura de una tienda Shein en unos prestigiosos grandes almacenes del centro de París, BHV Marais, su primer punto de venta físico.

