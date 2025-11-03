Bus se incendió en San Bernardo: emergencia provoca gran congestión en Ruta 5 Sur

Durante la mañana de este lunes, un bus se incendió en la Ruta 5 Sur, en la comuna de San Bernardo, lo cual ha generado varios problemas en el tránsito.

Según información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 06:00 horas a la altura del kilómetro 21, lugar hasta donde se trasladó personal de emergencia.

La máquina, correspondiente al recorrido Buin-Maipo, de la Empresa Luna Express, habría presentado fallas mecánicas, lo que habría originado las llamas.

En el lugar se mantiene el trabajo de Bomberos, lo cual ha provocado la suspensión del tránsito en dos pistas de circulación, dirección al norte.

Por lo mismo, se reporta una alta congestión vehicular en la Ruta 5 Sur producto de este incendio.