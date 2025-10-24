Estos son los tres fármacos en la mira del ISP: se venden ilegalmente en Chile y son muy peligrosos para la salud

El Instituto de Salud Pública (ISP) publicó una nueva alerta por tres productos farmacéuticos que están siendo comercializados ilegalmente en Chile.

“No poseen autorización sanitaria otorgada que respalde su seguridad, calidad y eficacia”, describió el organismo el viernes de esta semana.

La lista expuesta incluye a:

CLEN-40 Clorhidrato de Clembuterol

DIURET-40 Diurético Extra Fuerte

TRIAC-40 Tricana Tiratriacol (TA3)

El origen de fabricación sería desconocido, por lo que la composición indicada en el rótulo representaría un riesgo para la salud de las personas.

“No poseen número de lote o serie de fabricación, ni fecha de vencimiento”, describe el ISP.

En los envases se precisa que supuestamente proceden de Argentina y se cita el logo de la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República de Argentina.

Clembuterol no tiene registro sanitario en Chile y está prohibido en algunos países por sus efectos anabólicos. Solo se permite en veterinaria y puede causar problemas cardiovasculares a largo plazo.

Diurético Extra Fuerte contiene cafeína, piridoxina y extractos vegetales; puede provocar aumento de la orina, pérdida de potasio, deshidratación e hipotensión.

Tiratricol no tiene registro en el territorio nacional; afectaría hormonas tiroideas y su importación y venta están prohibidas por riesgo superior a los beneficios terapéuticos.

El llamado del ISP fue a no adquirir los productos antes detallados y solo comprar medicamente en farmacias debidamente autorizadas.

“Si está utilizando cualquiera de los productos mencionados, suspenda de inmediato su uso debido a los riesgos que puede representar para la salud, y denunciar el lugar donde adquirió el producto, a través de formulario para notificación de medicamento sospechoso de ser falsificado, que se encuentra disponible en la página web del ISP", explicaron.

Ampliar

Ampliar

Ampliar