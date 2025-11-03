;

Economía en Chile crece 3,2% en septiembre: esto es lo que esperaba el mercado

Los economistas estimaban que el Imacec fuera entre 3% y 4%, con un facto a considerar: los días hábiles.

ADN Radio

08 de octubre de 2025/ VALPARAISO Comercio ambulante se registra en la Avenida Pedro Montt de Valparaíso. FOTO: AGENCIAUNO

08 de octubre de 2025/ VALPARAISO Comercio ambulante se registra en la Avenida Pedro Montt de Valparaíso. FOTO: AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

El Imacec de septiembre de 2025 creció 3,2% en comparación con igual mes del año anterior, según informó este lunes el Banco Central. La serie desestacionalizada aumentó 0,5% respecto del mes precedente y 2,5% en doce meses.

Los analistas esperaban que el alza del Imacec de septiembre 2025 estuviera en el rango entre 3% y 4% de crecimiento interanual. Un factor es que este mes registró dos días hábiles más que septiembre de 2024.

El resultado de la economía en Chile se explicó, principalmente, por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera. El aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por la minería y los servicios.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 3,8%, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,2% respecto del mes anterior y 3,1% en doce meses.

La producción de bienes creció 0,5% en términos anuales, resultado que fue explicado por la industria, en particular, por una mayor elaboración de alimentos. Compensaron parcialmente el efecto anterior, la minería y el resto de bienes que registraron caídas de 2,2% y 0,3%, respectivamente.

La minería fue incidida por una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes se observó una disminución del valor agregado de la generación eléctrica.

