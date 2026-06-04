¿Te levantas mucho en la noche para ir al baño? Podría ser señal de una condición que afecta a hombres, según experto / Getty Images

Levantarse varias veces durante la noche para ir al baño, demorar en comenzar a orinar o sentir que la vejiga no se vacía por completo son molestias que muchos hombres atribuyen simplemente al paso de los años.

Sin embargo, estos síntomas podrían estar vinculados a una condición frecuente: la hiperplasia prostática benigna .

El cuadro suele presentarse en hombres mayores de 50 años y puede afectar de manera importante el descanso, la rutina diaria y la calidad de vida. Aunque no se trata de cáncer, el crecimiento de la próstata puede provocar una obstrucción progresiva en la salida de la orina.

¿Cuáles son los síntomas del crecimiento prostático?

El doctor Arquímedes Rodríguez, jefe de la Unidad de Urología de Clínica Indisa Maipú, explicó que “la hiperplasia prostática benigna es una condición frecuente en hombres mayores de 50 años, en la que intervienen factores hormonales, metabólicos y genéticos, además del envejecimiento natural”.

Entre las señales más habituales aparecen la necesidad frecuente de orinar, despertares nocturnos, chorro urinario débil, dificultad para iniciar la micción, urgencia urinaria y sensación de vaciamiento incompleto.

El especialista advirtió que muchos pacientes tardan años en consultar. “Muchos pacientes consultan después de años de síntomas porque creen que son parte normal de la edad. Sin embargo, existen alternativas que permiten mejorar significativamente su calidad de vida”, señaló.

El tratamiento dependerá de la intensidad de las molestias y del grado de obstrucción. En etapas iniciales, algunas personas pueden responder a medicamentos y cambios de hábitos. No obstante, cuando los síntomas persisten, puede ser necesaria una intervención quirúrgica.

Una de las alternativas modernas es la enucleación prostática con láser, conocida como HoLEP, procedimiento mínimamente invasivo que permite remover el tejido que bloquea el paso de la orina. Entre sus beneficios destacan menor sangrado, recuperación más rápida, hospitalización breve y menor riesgo de reintervención. “La técnica HoLEP se ha transformado en una de las mejores alternativas quirúrgicas disponibles para el tratamiento del crecimiento prostático benigno”, afirmó Rodríguez.

Por eso, ante síntomas persistentes, la recomendación es consultar con un urólogo y no asumir que se trata de una consecuencia inevitable de la edad.