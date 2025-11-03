;

Video registra brutal balacera al interior de un ascensor en edificio “sin ley” de Independencia

El alcalde Agustín Iglesias acusó que la balacera refleja el abandono del Estado y la ineptitud del Gobierno ante el crimen organizado.

Un violento tiroteo registrado al interior de un ascensor del edificio Inglaterra, en la comuna de Independencia, desató la alarma entre vecinos y autoridades, luego de que las imágenes del hecho —ocurrido durante la madrugada del 31 de octubre— se viralizaran en redes sociales.

En el video se observa cómo varias personas abren fuego dentro del elevador, en medio de gritos y pánico, sin que existiera presencia policial en el lugar.

El alcalde Agustín Iglesias calificó la situación como “el reflejo del abandono institucional y de la ineptitud del Gobierno frente al avance del crimen organizado”. Según informó, los involucrados serían personas que ocupan ilegalmente departamentos tomados en las torres B1 y B2 del conjunto, un recinto que ha sido escenario de reiterados hechos delictuales y operativos policiales fallidos.

“Estos delincuentes andan con cuchillas y pistolas sin tapujos. Hemos denunciado una y otra vez, pero no vemos resultados”, sostuvo.

El jefe comunal acusó que, pese a las gestiones y denuncias presentadas por el municipio ante Carabineros, la PDI y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la respuesta del Estado ha sido insuficiente. “Hace meses advertimos que un operativo aislado no bastaba. Se requiere una intervención permanente y coordinada. Los vecinos viven con miedo y la delincuencia se ha tomado el edificio con total impunidad”, señaló Iglesias.

El incidente fue descubierto recién a las seis de la mañana, cuando personal de administración detectó una filtración. “No hubo denuncias ni llamados de vecinos, lo que demuestra el nivel de temor con el que viven bajo el control de grupos criminales”, añadió el alcalde, quien exigió un fiscal con dedicación exclusiva para el caso.

Desde Carabineros confirmaron que no se registraron denuncias por el hecho, mientras la Fiscalía de Víctimas de la Municipalidad presentó una querella por los disparos captados en video.

