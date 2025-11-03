;

Mega tendrá que pagar millonaria multa tras emitir publicidad indebida en pleno horario de protección al menor

La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó un reclamo de ilegalidad interpuesto por la señal contra el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Javier Méndez

Mega tendrá que pagar una multa millonaria luego de exhibir contenido inapropiado en medio del horario de protección de menores en Chile.

Recientemente, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó un reclamo de ilegalidad interpuesto por la señal contra el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

En cifras, la sanción económica se fijó en 80 UTM, vale decir poco más de $5,5 millones.

Según el portal Diario Constitucional, la sanción tuvo su origen el 21 de noviembre del año 2023. Entre las 21:15 y las 21:17, Megamedia transmitió publicidad de plataformas digitales para apostar online.

El ente fiscalizador de la pantalla chica consideró que esto último podía afectar negativamente la formación espiritual e intelectual de los niños, niñas y adolescentes.

Tras la situación, Mega argumentó que los spots correspondían a apuestas deportivas legítimas y permitidas. Además, cuestionó la proporcionalidad de la sanción.

El CNTV respaldó la legalidad de su resolución, indicando que actuó conforme a sus facultades al considerar que el contenido no era apropiado para menores de edad, sin que eso implicara cuestionar la legalidad de la actividad promocionada.

Hay que recordar que el horario de protección al menor en Chile, dictado por el CNTV, se extiende desde las 06:00 hasta las 21:00 horas.

Durante ese período se debe evitar contenidos violentos, obscenos o inapropiados para los menores de edad que podrían estar mirando la pantalla.

