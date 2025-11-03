;

VIDEO. Con altísimo nivel de drama: Semifinal de Miss Mundo terminó con desmayos y llamativos chascarros

El concurso, animado por Julio César en Chilevisión, se convirtió en lo más comentado la noche del domingo.

Soledad Reyes

Con altísimo nivel de drama: Semifinal de Miss Mundo terminó con desmayos y llamativos chascarros

Fue una final llena de momentos llamativos e incluso un poco hilarantes. La semifinal del Miss Mundo por Chilevisión tuvo de todo.

Es que la instancia se llenó de altísimo drama de cara a la elección de las candidatas que pasarían a la gran final del domingo 9 de noviembre.

Esto porque, en un momento así de crucial, hubo desmayos y equivocaciones que dejaron a todos los presentes en shock.

La equivocación de Julio César

Así, justo cuando tenían que nombrar a la última candidata que pasaría a la final gracias al voto popular, Julio César Rodríguez, animador de la noche, lanzó un nombre: el de Ignacia Fernández, Miss Las Condes.

Lo malo es que Ignacia ya estaba entre las seleccionadas, lo que hizo que todas las postulantes se miraran extrañadas y el conductor tuviese que enfrascarse en llamativas explicaciones, que llevaron a que, finalmente, el cupo siguiera abierto y seis candidatas que quedaban pudiesen optar a la final con un nuevo voto popular.

Los desmayos y el drama

En medio de esta situación, Julio vivió otro instante de altísimo drama, cuando tuvo que informar que una de las candidatas, específicamente Miss Lampa, se había desvanecido en el escenario.

“La estamos sacando”, explicó a los televidentes, mientras todos miraban con cara de sorpresa.

Pero ese no fue el único problema, ya que luego, justo antes de que nombraran a la última clasificada, Miss Villarrica desapareció de escena, también acusando que se sentía mal.

Lo peor es que la joven terminó quedándose con el puesto, instante donde las cámaras la pincharon nada menos que en el camarín, siendo asistida por personal de salud, en una imagen que generó de todo en el cibermundo.

