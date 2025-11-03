El emotivo mensaje de Fernando Solabarrieta tras desolador fin de semana: “Todos mis logros te los debo a ti”

Durante el transcurso del pasado domingo se conoció el fallecimiento de Ciro Solabarrieta, padre del periodista deportivo Fernando Solabarrieta y abuelo del exfutbolista Nicolás Solabarrieta.

El deceso ocurrió la tarde del sábado 1 de noviembre, y fue confirmado por Nicolás a través de sus redes sociales.

En ello, en las últimas horas Fernando Solabarrieta escribió un emotivo mensaje para su padre tras el desolador fin de semana.

“Elegí esta foto porque estamos sonriéndole a la vida. Así quiero recordarte papá, con la alegría de saber que tuviste una linda vida, que conociste a tus nietos y te sentiste orgulloso de cada paso de tus hijos", señaló.

“En el momento del adiós solo quiero decirte ¡Gracias! Gracias porque todos mis logros te los debo a ti, gracias por esa nobleza que marcaba tu vida y gracias por ese ejemplo de amor que se quedará para siempre en mi corazón", agregó.

“Te amo con toda mi alma. Gracias eternas papi. ¡Descansa en paz!“, cerró Solabarrieta.