Familias del caso Hércules 130 denuncian nuevas negligencias de la FACh a seis años del accidente

A casi seis años del accidente del Hércules C-130 de la FACh, que en 2019 dejó 38 fallecidos en el mar de Drake, familiares de las víctimas denunciaron nuevas presuntas negligencias de la institución.

A través de una carta dirigida a la ministra de Defensa, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y La Moneda, las familias acusaron falta de responsabilidad y transparencia en el proceso judicial que comenzará en marzo, donde siete funcionarios están formalizados.

“Estamos muy molestos, porque tenemos generales formalizados, con arraigo nacional y con firma, y la institución insiste en mandarlos en comisión al extranjero”, señaló Alicia Quiñones, madre de una de las víctimas a CHV.

Marcela Balladares, también madre de un tripulante, advirtió que “no sabemos si las autoridades civiles están al tanto de lo que sucede con la institución”. Además, denunció que otras aeronaves del mismo modelo habrían presentado fallas en los últimos años.

El juicio oral del caso Hércules 130 se iniciará en marzo de 2026, casi seis años después de la tragedia ocurrida en el trayecto entre Punta Arenas y la Antártica.