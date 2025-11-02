“Usado durante siglos”: el fruto que podría retrasar el envejecimiento y prevenir el cáncer

Una diminuta fruta de color naranja brillante está generando furor entre los expertos en salud y belleza.

Según estudios citados por el New York Post, este fruto podría retrasar el envejecimiento, fortalecer el sistema inmunológico e incluso ayudar a prevenir el cáncer.

Se trata del espino amarillo, también conocido como el “milagro siberiano”. Originaria de Asia y Europa del Este, esta planta ha sido usada durante siglos como remedio natural para tratar diferentes enfermedades.

Incluso, una revisión científica reveló que el espino amarillo es una fuente excepcional de vitaminas A, C y E, además de contener omega 3, 6, 7 y 9.

Además de hierro, potasio y polifenoles, compuestos antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación y proteger las células del daño oxidativo.

Según los investigadores, su aceite también favorecería la elasticidad de la piel y la producción de colágeno, mientras que sus nutrientes podrían reducir los riesgos de enfermedades cardíacas, diabetes y algunos tipos de cáncer.

Aunque los expertos advierten que su alta acidez puede provocar molestias estomacales leves o cambios en el color de la orina, el llamado “milagro siberiano” ya se ha convertido en ingrediente estrella.