;

No se duerma: expertos entregan recomendaciones para mejorar rehabilitación tras un ACV

El informe de la U. de Chile busca crear una guía clínica nacional para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren estos eventos.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / ONOKY - Eric Audras

Cada hora, una persona muere en Chile a causa de un accidente cerebrovascular (ACV), según cifras del Ministerio de Salud.

Ante este escenario, la Universidad de Chile presentó un nuevo informe con recomendaciones para mejorar la rehabilitación de quienes sobreviven a este tipo de eventos.

El documento, titulado “Rehabilitación en personas tras un ataque cerebrovascular (ACV): Hacia dónde debemos avanzar”, fue elaborado con el fin de promover la creación de una guía clínica nacional estandarizada.

Revisa también:

ADN

Recomendaciones para rehabilitarse tras un ACV

Entre las principales recomendaciones, el informe plantea que la rehabilitación debe comenzar dentro de las primeras 24 horas tras el ACV.

También sugiere ofrecer rehabilitación intensiva —al menos tres horas diarias, cinco días a la semana—, adaptada a las necesidades de cada paciente.

Además, se propone usar tecnología y tele-rehabilitación para reducir barreras geográficas, incorporar visitas domiciliarias tras el alta hospitalaria y facilitar la reinserción social y laboral de los pacientes.

“No se duerma, cada minuto cuenta”

La académica Michelle Casanova, del Departamento de Neurología y Neurocirugía del Hospital Clínico de la U. de Chile, fue enfática al señalar la urgencia de actuar a tiempo:

No se duerma. Cada minuto cuenta después de un ACV. La rehabilitación temprana es clave para recuperar funciones y prevenir discapacidades permanentes”, advirtió.

Por su parte, la fonoaudióloga Lilian Toledo recordó que el ACV es la principal causa de discapacidad en adultos mayores. “Hoy faltan guías claras sobre rehabilitación. Este trabajo busca llenar ese vacío”, agregó.

ADN

utah778

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad