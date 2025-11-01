No se duerma: expertos entregan recomendaciones para mejorar rehabilitación tras un ACV

Cada hora, una persona muere en Chile a causa de un accidente cerebrovascular (ACV), según cifras del Ministerio de Salud.

Ante este escenario, la Universidad de Chile presentó un nuevo informe con recomendaciones para mejorar la rehabilitación de quienes sobreviven a este tipo de eventos.

El documento, titulado “Rehabilitación en personas tras un ataque cerebrovascular (ACV): Hacia dónde debemos avanzar”, fue elaborado con el fin de promover la creación de una guía clínica nacional estandarizada.

Recomendaciones para rehabilitarse tras un ACV

Entre las principales recomendaciones, el informe plantea que la rehabilitación debe comenzar dentro de las primeras 24 horas tras el ACV.

También sugiere ofrecer rehabilitación intensiva —al menos tres horas diarias, cinco días a la semana—, adaptada a las necesidades de cada paciente.

Además, se propone usar tecnología y tele-rehabilitación para reducir barreras geográficas, incorporar visitas domiciliarias tras el alta hospitalaria y facilitar la reinserción social y laboral de los pacientes.

“No se duerma, cada minuto cuenta”

La académica Michelle Casanova, del Departamento de Neurología y Neurocirugía del Hospital Clínico de la U. de Chile, fue enfática al señalar la urgencia de actuar a tiempo:

“No se duerma. Cada minuto cuenta después de un ACV. La rehabilitación temprana es clave para recuperar funciones y prevenir discapacidades permanentes”, advirtió.

Por su parte, la fonoaudióloga Lilian Toledo recordó que el ACV es la principal causa de discapacidad en adultos mayores. “Hoy faltan guías claras sobre rehabilitación. Este trabajo busca llenar ese vacío”, agregó.