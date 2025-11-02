;

La triste pérdida que enluta a Fernando Solabarrieta y a su familia: “Dentro de ti había una sonrisa eterna”

Nicolás Solabarrieta confirmó la lamentable noticia a través de sus redes sociales.

Verónica Villalobos

Santiago

Un profundo pesar afecta a la familia Solabarrieta tras la muerte de Ciro Solabarrieta, padre del periodista deportivo Fernando Solabarrieta y abuelo del exfutbolista Nicolás Solabarrieta. El fallecimiento ocurrió la tarde del sábado 1 de noviembre y fue confirmado por Nicolás a través de sus redes sociales.

“Gracias por todo y hasta siempre”, escribió el joven en una historia de Instagram acompañada de una imagen en homenaje a su abuelo. En otro mensaje, recordó un momento compartido con él: “De las pocas veces que te pude hacer reír, pero dentro de ti había una sonrisa eterna”.

Hasta el momento, ningún otro miembro de la familia se ha pronunciado públicamente. Sin embargo, se espera que Fernando Solabarrieta, quien actualmente participa en un reality show, regrese temporalmente a Chile para asistir al funeral de su padre.

En 2021, Ciro Solabarrieta había enfrentado graves complicaciones derivadas del Covid-19 que lo mantuvieron hospitalizado. Tras su recuperación, su hijo le dedicó un sentido mensaje en redes sociales, destacando su fuerza y ejemplo de vida.

