Día del Sándwich: ¿Por qué se celebra cada 3 de noviembre y dónde hay descuentos? / kasia2003

Este 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sándwich en Chile, una de las preparaciones más versátiles y populares del mundo.

La fecha se eligió en honor a John Montagu, IV Conde de Sándwich, un noble inglés del siglo XVIII al que se le atribuye la creación, o al menos la popularización, de esta comida.

Cuenta la historia que Montagu, aficionado a las largas partidas de cartas, pidió que le sirvieran carne entre dos rebanadas de pan para poder comer sin ensuciarse las manos ni dejar de jugar.

La idea resultó tan práctica que pronto otros comenzaron a pedir lo mismo.

Descuentos por el Día del Sándwich en Chile

En Chile, la cadena Juan Maestro se sumará a la celebración del Día Mundial del Sándwich con descuentos sorpresa disponibles en su aplicación móvil.

Para participar, los usuarios deberán ingresar a la app, disponible en Google Play y App Store, y escribir el nombre de su sándwich favorito como código.

En total se repartirán 1.000 códigos con rebajas que irán del 20% al 40% sobre el total de la compra. Los nombres válidos para acceder a la promoción serán italiano, chacarero, luco, alopobre y granjero.