Cordero responde a Matthei tras dichos sobre Plan de Búsqueda: “Probablemente nunca lo ha leído”

El ministro de Seguridad cuestionó los dichos de la candidata, quien calificó la iniciativa como una “venganza”.

Javiera Rivera

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respondió a las críticas de Evelyn Matthei sobre el Plan Nacional de Búsqueda, política pública impulsada cuando él era titular de Justicia.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, el secretario de Estado dijo que le “sorprendieron” las declaraciones de Matthei, quien días antes señaló que “para mucha gente no es búsqueda, es venganza”.

“Lamento esas declaraciones porque el plan contó con apoyo transversal, incluso desde la oposición”, señaló Cordero, agregando que “probablemente la candidata nunca ha leído el Plan Nacional de Búsqueda”.

El ministro explicó que la iniciativa busca esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.

Además, enfatizó que su objetivo es “asumir la responsabilidad del Estado” frente a los crímenes cometidos contra los Derechos Humanos (DD.HH.).

“Mal puede ser calificado de venganza algo que busca cumplir un deber del Estado. Si ella leyera el plan, vería que su afirmación carece de evidencia”, añadió.

Durante el programa, Cordero también descartó la presencia de organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando de la Capital (PCC) o el Comando Rojo en Chile.

Sin embargo, advirtió que las policías y los organismos de inteligencia mantienen vigilancia permanente ante intentos de expansión.

