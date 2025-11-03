;

Conflicto familiar y pruebas duras: lo que se sabe de la noche del triple homicidio de la familia Cruz-Coke

Fuentes ligadas al caso señalan que el detenido mantenía conflictos familiares y disputas económicas con Cruz-Coke, lo que habría motivado el crimen.

Mario Vergara

Archivo - Captura 24 Horas

Archivo - Captura 24 Horas

La Fiscalía Metropolitana Oriente y la PDI entregaron este jueves nuevos antecedentes sobre la detención de Jorge Ugalde Parraguez, principal acusado del triple homicidio de su cuñado Eduardo Cruz-Coke y de los dos hijos de éste, ambos de 17 años. El fiscal Francisco Lanas explicó que, desde el inicio, se investigaron dos hipótesis: un doble parricidio y posterior suicidio de Cruz-Coke, y la participación de terceros. Con el avance de la indagatoria, la primera fue descartada.

Según Lanas, incongruencias en la declaración de Ugalde fueron decisivas. Cámaras de seguridad, evidencia genética del sitio del suceso y trazados telefónicos permitieron, dijo, refutar los puntos con los que el imputado intentó exculparse. “Se estableció la ruta que siguió antes y después del hecho y que se deshizo de un elemento aún bajo análisis, contradiciendo su versión de que solo salió a correr con su perro”, señaló.

Respecto de la causa de muerte de los hermanos, el persecutor indicó que el examen preliminar apunta a asfixia, sin huellas externas de violencia de terceros: la investigación se centra en qué sustancias habrían sido suministradas para impedir que ofrecieran resistencia antes de la acción mecánica que causó la muerte.

El prefecto inspector Jorge Abatte, jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI, confirmó que en el lugar se hallaron elementos periciados —entre ellos una máscara— que vinculan a Ugalde con la escena, y que aún se trabaja en la ubicación del arma y otros objetos. “Los indicios y evidencias levantadas, junto con registros fílmicos y telefónicos, acreditan su presencia y dinámica en el sitio del suceso, en total contraste con su primera declaración”, dijo.

La Fiscalía solicitará este viernes la formalización por homicidio calificado de las tres víctimas y expondrá los posibles móviles, vinculados a conflictos familiares.

