Lluvia, tormentas eléctricas y granizo en Santiago: ¿Qué día se largan las precipitaciones en la zona central?

Esta semana estará marcada por los contrastes en las condiciones del tiempo. Revisa aquí el pronóstico.

Javier Méndez

Pese a que durante esta semana van a predominar las condiciones meteorológicas estables, hay probabilidad de que vuelva la lluvia a la zona central de Chile.

Según un pronóstico reciente del portal Meteored, una baja segregada dejará precipitaciones de distintas intensidad e incluso aparecerán tormentas eléctricas aisladas.

El fenómeno en el cielo avanzará desde el sur del territorio nacional, afectando especialmente a sectores interiores de O’Higgins y del Maule.

En medio de una semana marcada por los contrastes, el “día clave” para la región Metropolitana será este jueves 6 de noviembre.

“Pasaría rápidamente durante la tarde con probabilidades de chubascos, probabilidades de tormentas eléctricas e incluso puede haber algo de granizo, tal como fue el viernes recién pasado", detalló el meteorólogo de Megatiempo Gonzalo Espinosa.

“Ese día las temperaturas máximas bajan notablemente porque vamos a estar con mucha nubosidad y con la probabilidad de algunos chubascos”, agregó el experto. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) habla de una mínima de 10°C y una máxima de 20°C.

Los montos de agua totales son moderados, ya que en Santiago se esperarían cerca de 3 milímetros. En la zona de la cordillera el número podría ser más importante.

Una segunda baja segregada, con más precipitaciones, podría decir presente el sábado 8 de noviembre, pero aún se está estudiando su posible desarrollo.

Así estará el tiempo en Santiago durante esta semana:

Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

