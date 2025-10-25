;

Aguinaldo de Navidad 2025: revisa aquí el nuevo monto y quiénes lo reciben en Chile

El monto se depositará de forma automática junto con las pensiones de diciembre, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Aguinaldo de Navidad 2025: revisa aquí el nuevo monto y quiénes lo reciben en Chile

Uno de los beneficios económicos más importantes que llegan durante el segundo semestre es el Aguinaldo de Navidad 2025 en Chile.

Todo consiste en un monto de dinero que algunas personas recibirán de forma automática durante el mes de diciembre, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos.

Según se precisa en el sitio web de ChileAtiende, el monto fue reajustado y llegó a $29.055. A eso se debe añadir $16.415 por cada carga familiar que se tenga acreditada al próximo 30 de noviembre.

El pago solo lo recibirán personas pensionadas y se sumará al monto que recibirán en el último mes del año.

Estos son los requisitos del Aguinaldo de Navidad 2025 en Chile

Para recibir el dinero se tiene que recibir una pensión:

  • Del Instituto de Previsión Social (IPS): Pensión Garantizada Universal (PGU) o Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).
  • De una ex caja de previsión o del ex Servicio de Seguro Social.
  • Por un accidente del trabajo (Ley N° 16.744), a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
  • De reparación: Ley N° 19.123 (Rettig) y Ley N° 19.992 (Valech).
  • De una AFP o compañía de seguros con garantía estatal, o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).
  • De la Dirección de Carabineros de Chile (Dipreca) o de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

A la lista también es incluyen los grupos que reciben Subsidio por Discapacidad y beneficiarios de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón.

Llegado el momento, la fecha y forma de pago se podrá revisar online, pinchando aquí.

