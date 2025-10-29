Combustible gratis por 90 años: así puedes participar en el nuevo concurso de Copec en Chile
El premio es heredable y, antes del sorteo, también se entregarán otros como un año completo de papas fritas, completos o hamburguesas.
Esta semana la empresa Copec anunció un concurso imperdible con motivo de su nuevo aniversario.
“Copec cumple 90 años y queremos agradecerte de 90 formas distintas”, escribieron en sus redes sociales.
Según la compañía, estarán regando “increíbles premios” y el más significativo será el que llegará al final de todo: 90 años de combustible gratis heredable.
Revisa también:
¿Cómo participar por 90 años de combustible gratis de Copec?
Para ser parte del proceso tan solo se debe comprar en Copec, Pronto o comerciados asociados.
Las oportunidades de ganar aumentan por cuatro al pagar con App Copec, App Copec Empresas o Copec Pay; por dos, al dictar el RUT Full Copec; y por una, cada vez que se envíe la foto de la boleta a boletas@90copec.cl, si no eres Full Copec.
Hay plazo hasta el próximo domingo 30 de noviembre y los ganadores se podrán revisar en el sitio web www.90copec.cl.
“Corresponde al suministro anual máximo de 1.200 litros de combustible (gasolina de 93, 95 o 97 octanos, o diésel, según elección del ganador)“, se detalló.
De aquí a la fecha se podrá participar por otros premios como:
- 1 año de papas fritas en Pronto.
- 1 año de completos palta hass en Pronto.
- 1 año de café gratis en Pronto.
- 1 año de hamburguesas en Streat Burger.
- 1 año de desayuno de paila con huevo.
- Asado para 8 personas con el creador de contenido Jorgito Parrillero.
- Día de kayak con Pangal Andrade.
- Tour por la laguna San Rafael.
- Viaje en globo por San Pedro de Atacama.
- Vuelo en helicóptero por Santiago.
- Pasaje doble a Brasil con Sky.
- 20 cargas gratis de $50.000 en combustibles.
- Cambio de neumáticos más instalación a domicilio.
- 1 moto eléctrica Gogoro Viva XL 2025.
- 1 auto eléctrico Hyundai 0 kilómetros.
- Colección completa de las promociones de Copec en 2025.
