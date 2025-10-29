Combustible gratis por 90 años: así puedes participar en el nuevo concurso de Copec en Chile

Esta semana la empresa Copec anunció un concurso imperdible con motivo de su nuevo aniversario.

“Copec cumple 90 años y queremos agradecerte de 90 formas distintas”, escribieron en sus redes sociales.

Según la compañía, estarán regando “increíbles premios” y el más significativo será el que llegará al final de todo: 90 años de combustible gratis heredable.

¿Cómo participar por 90 años de combustible gratis de Copec?

Para ser parte del proceso tan solo se debe comprar en Copec, Pronto o comerciados asociados.

Las oportunidades de ganar aumentan por cuatro al pagar con App Copec, App Copec Empresas o Copec Pay; por dos, al dictar el RUT Full Copec; y por una, cada vez que se envíe la foto de la boleta a boletas@90copec.cl, si no eres Full Copec.

Hay plazo hasta el próximo domingo 30 de noviembre y los ganadores se podrán revisar en el sitio web www.90copec.cl.

“Corresponde al suministro anual máximo de 1.200 litros de combustible (gasolina de 93, 95 o 97 octanos, o diésel, según elección del ganador)“, se detalló.

De aquí a la fecha se podrá participar por otros premios como: