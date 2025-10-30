;

Proyecto que rebaja contribuciones a adultos mayores: a quiénes beneficia y cuánto tendrían que pagar según tramos

El Ejecutivo busca acelerar la tramitación de dicha materia, para favorecer a este grupo etario afectado por el alza del impuesto territorial.

Mario Vergara

/ PeopleImages

La Comisión de Hacienda de la Cámara analizó una nueva iniciativa del Ejecutivo (boletín 17.933) que busca acelerar la rebaja de contribuciones para adultos mayores, corregir efectos del aumento de avalúos y modificar los aportes al Fondo Común Municipal (FCM).

La propuesta se desprende del paquete de alivios tributarios a la clase media presentado en agosto y pone foco en un grupo etario impactado por el alza del impuesto territorial.

¿En qué consiste la rebaja?

  • Se perfecciona la Ley 20.732 para evitar que el alza del avalúo expulse a los adultos mayores del beneficio.
  • Tramo 1 (ingresos ≤ 13,5 UTA): si el avalúo supera el límite legal, la contribución se topea en 5% de los ingresos anuales del contribuyente.
  • Tramo 2 (ingresos > 13,5 y ≤ 30 UTA): se paga el menor entre 50% de la contribución calculada y 5% de los ingresos.
  • El Gobierno estima alrededor de 80.000 beneficiarios adicionales. Hoy, 1.144.354 adultos mayores tienen inmuebles exentos de impuesto territorial y 189.644 acceden a rebajas de 50% o 100%, según su situación socioeconómica.

Cambios al Fondo Común Municipal

Para financiar el alivio y avanzar en “equidad territorial”, el proyecto ajusta aportes de comunas con alta recaudación:

  • Lo Barnechea: se incorpora al grupo que aporta 65% de ingresos por impuesto territorial y se suma al régimen de aporte por patentes comerciales.
  • Las Condes: sube gradualmente su aporte por impuesto territorial de 65% a 80% y por patentes comerciales de 65% a 70% (+5 puntos por año hasta alcanzar los nuevos porcentajes).

Reavalúos postergados

El texto prorroga el reavalúo de inmuebles no agrícolas de 2026, a la espera de conclusiones de un panel de expertos, y extiende la postergación a procesos de reavalúo de los años siguientes.

Debate en la Comisión

Tras la exposición de la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, hubo acuerdo transversal en avanzar. Sin embargo, parlamentarios de oposición pidieron mayor precisión del informe financiero, en especial sobre cuánto terminarán aportando Las Condes y Lo Barnechea al FCM para viabilizar la compensación del beneficio.

