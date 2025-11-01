;

Expertos advierten por aumento de parásitos en mascotas durante la primavera

La U. de Chile llama a reforzar las medidas preventivas para proteger a animales y tutores.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / Tatiana Meteleva

Con la llegada de la primavera en Chile, las pulgas, garrapatas y otros parásitos encuentran las condiciones ideales para multiplicarse.

Desde la Universidad de Chile advirtieron que este aumento no solo afecta a perros y gatos, sino que también representa un riesgo para la salud humana.

Según la Dra. Galia Ramírez, directora del Departamento de Medicina Preventiva Animal de la U. de Chile, el control oportuno y responsable de estos microorganismos es clave para evitar enfermedades.

“Pueden afectar a las personas”

La experta señaló que las garrapatas pueden transmitir bacterias como Ehrlichia o Anaplasma, mientras que las pulgas pueden portar Dipylidium caninum, una tenia que puede afectar a perros, gatos e incluso humanos.

El contagio ocurre cuando las mascotas ingieren una pulga infectada, lo que genera molestias digestivas que muchas veces pasan desapercibidas.

También alertó sobre el Toxoplasma gondii, causante de la toxoplasmosis, una enfermedad que puede ser peligrosa en mujeres embarazadas y personas con defensas bajas.

En ese sentido, el gato es el hospedero principal y elimina el parásito a través de sus heces. “La transmisión a las personas está asociada principalmente a la mala manipulación de heces, alimentos o carnes poco cocidas”, destacó Ramírez.

