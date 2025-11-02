;

Joven de 22 años muere acribillado en violento ataque en Recoleta

La víctima fue perseguida por un grupo armado mientras caminaba hacia el encuentro con un familiar. Recibió al menos siete disparos y murió tras ser trasladado al SAR Zapadores.

Verónica Villalobos

Santiago

Un brutal homicidio conmocionó a la comuna de Recoleta durante la madrugada de este domingo. Un joven de 22 años fue asesinado a balazos mientras transitaba por una calle del sector, recibiendo al menos siete impactos de bala, según confirmó el fiscal Cristian Toledo, del equipo ECOH del Ministerio Público.

El ataque ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada. Carabineros fue alertado por vecinos y familiares, quienes trasladaron a la víctima al SAR Zapadores, donde se constató su fallecimiento.

“Nos dieron cuenta Carabineros de que en esta calle de Recoleta habría una persona lesionada por impacto de bala que fue trasladada al SAR Zapadores, donde se constató su fallecimiento”, explicó el fiscal Toledo.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el joven fue seguido por un grupo de sujetos que habría utilizado armas con miras láser.

“Los antecedentes que hemos recopilado dan cuenta de que esta persona transitaba por la calle cuando sujetos, al parecer portando armas de fuego, habrían efectuado estos disparos causándole la muerte”, agregó Toledo.

En el sitio del suceso, la Brigada de Homicidios de la PDI levantó evidencia balística y revisa cámaras de seguridad para esclarecer la dinámica del crimen.

La víctima, de nacionalidad chilena y residente del mismo sector, habría intentado escapar a pie antes de ser alcanzada por los disparos. La Fiscalía investiga si el ataque estaría vinculado a rencillas entre grupos delictuales de la zona.

