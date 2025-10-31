;

VIDEO. Batió dos récords nacionales y clasificó al Mundial: el gran nivel de Roxana Ramírez en el Sudamericano Sub 20 de atletismo

Roxana Ramírez tuvo la actuación más destacada para el Team Chile en Lima.

Carlos Madariaga

Batió dos récords nacionales y clasificó al Mundial: el gran nivel de Roxana Ramírez en el Sudamericano Sub 20 de atletismo

Batió dos récords nacionales y clasificó al Mundial: el gran nivel de Roxana Ramírez en el Sudamericano Sub 20 de atletismo / Óscar Muñoz Badilla

Este viernes comenzó la participación del Team Chile en el Sudamericano Sub 20 de atletismo, que se desarrolla en Lima.

Al respecto, la delegación nacional sumó sus dos primeros podios continentales juveniles.

Revisa también:

ADN

Quien inauguró el medallero nacional fue Sofía Contreras, que se quedó con la presea de plata en el salto triple, con un mejor registro de 12,91 metros, solo superada por la brasileña Karine Martins.

Horas más tarde, destacó Roxana Ramírez, que obtuvo el segundo lugar en los 100 metros planos.

Sin embargo, lo particular es que, con su registro de 11 segundos y 47 centésimas, batió los récords sub 18 y sub 20 de Chile. Además, logró el tiempo para clasificarse al Mundial de Atletismo Sub 20, que se disputará en Oregon, Estados Unidos.

El Sudamericano Sub 20 de atletismo se seguirá desarrollando hasta el domingo 2 de noviembre en la capital peruana.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad