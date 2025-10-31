Batió dos récords nacionales y clasificó al Mundial: el gran nivel de Roxana Ramírez en el Sudamericano Sub 20 de atletismo / Óscar Muñoz Badilla

Este viernes comenzó la participación del Team Chile en el Sudamericano Sub 20 de atletismo, que se desarrolla en Lima.

Al respecto, la delegación nacional sumó sus dos primeros podios continentales juveniles.

Quien inauguró el medallero nacional fue Sofía Contreras, que se quedó con la presea de plata en el salto triple, con un mejor registro de 12,91 metros, solo superada por la brasileña Karine Martins.

Horas más tarde, destacó Roxana Ramírez, que obtuvo el segundo lugar en los 100 metros planos.

Sin embargo, lo particular es que, con su registro de 11 segundos y 47 centésimas, batió los récords sub 18 y sub 20 de Chile. Además, logró el tiempo para clasificarse al Mundial de Atletismo Sub 20, que se disputará en Oregon, Estados Unidos.

El Sudamericano Sub 20 de atletismo se seguirá desarrollando hasta el domingo 2 de noviembre en la capital peruana.