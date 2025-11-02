Quién es Zohran Mamdani, el candidato que se perfila como el primer alcalde musulmán y socialista de Nueva York

Nueva York, la mayor ciudad de Estados Unidos, pondrá fin a las votaciones de alcalde el martes 4 de noviembre. La retirada de la competencia en septiembre del alcalde incumbente, el demócrata Eric Adams, significa que la ciudad tendrá un nuevo liderazgo: la ascendente figura de Zohran Mamdani, el activista republicano Curtis Sliwa o el exgobernador convertido ahora en candidato independiente Andrew Cuomo.

El menos probable es Sliwa, un conservador que conduce programas de radio, se describe a sí mismo como populista y es conocido por su grupo de vigilancia ciudadana, los Ángeles Guardianes, cuyo objetivo es prevenir el crimen.

Cuomo, considerado en general un hombre de centro, renunció a su cargo de gobernador del estado de Nueva York en 2021 tras ser acusado de conducta sexual inapropiada. Luego de una sorprendente derrota ante Mamdani en las primarias demócratas de junio, decidió postularse como independiente.

De todos, el favorito es Mamdani, demócrata socialista y musulmán de 34 años.

¿Quién es Zohran Mamdani?

El principal candidato a la alcaldía nació en Uganda y es hijo de padres de ascendencia india. Su madre Mira Nair es una reconocida cineasta, y su padre Mahmood Mamdani un académico.

La familia se mudó brevemente de Uganda a Sudáfrica cuando Zohran tenía cinco años, para establecerse en Nueva York dos años más tarde. El ascenso político de Mamdani fue rápido. Fue elegido miembro de la Asamblea de Nueva York en 2020, y anunció su candidatura a la alcaldía en octubre de 2024, cuando era considerado un desconocido con pocas posibilidades. Al final, su victoria sobre Cuomo fue contundente: obtuvo 56,4% de los votos.

¿Cuáles son las políticas y principios de Mamdani?

Posiblemente debido a que trabajó ayudando a personas de bajos ingresos a evitar desalojos, la accesibilidad a la vivienda ha sido un pilar fundamental de su campaña. En una metrópolis con costos de alquiler altísimos, sus propuestas para congelar algunos precios, aumentar las viviendas asequibles y regular a los propietarios han sido bien recibidas por los neoyorquinos.

Mamdani pertenece a los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, lo que también indica hacia dónde van sus ideas políticas. Ha abogado por un impuesto fijo de 2% a quienes ganen más de un millón de dólares al año, aumentar el impuesto a sociedades corporativas, introducir autobuses gratuitos, establecer un salario mínimo de 30 dólares por hora (frente a los actuales 16,5) y ampliar la oferta de guarderías.

“Hay que hablar un idioma que todos puedan entender y con el que se identifiquen, y también hay que abordar las dificultades que la gente enfrenta día a día”, dijo Mamdani a la publicación británica New Statesman en septiembre.

“A menudo (los demócratas) hablan de democracia, pero si no puedes permitirte vivir en la ciudad que llamas hogar, no tienes tiempo para preocuparte de los valores”, agregó.

Si Mamdani gana, su enfrentamiento verbal con Trump, también neoyorquino, probablemente se convertirá en tema recurrente. Trump se ha referido al candidato como un “lunático comunista” y “un desastre inminente”. Mamdani, por su parte, ha dicho que intentará trabajar con el mandatario por el bien de la ciudad, pero que no se dejará intimidar.

“Si quieres hablar sobre cómo dificultarles la vida a los neoyorquinos, entonces estaré ahí para enfrentarte”, le dijo a Trump en una entrevista.