Huachipato y la Universidad de Chile se miden por la Liga de Primera / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este domingo al mediodía en Talcahuano, la jornada 26 de la Liga de Primera vivirá uno de sus compromisos más interesantes de la fecha: Huachipato recibe en el CAP a la Universidad de Chile.

En el local, saben que tienen una de sus últimas posibilidades para acercarse al cupo de Copa Sudamericana 2026. Los ‘acereros’ no saben de victorias en sus últimas cuatro presentaciones, presión más que evidente para los de Jaime García.

Al frente, tendrán a un “león herido”. La Universidad de Chile viene de sufrir un verdadero robo en Buenos Aires, quedando eliminado de la Copa Sudamericana. Los azules saben que deben ganar para seguir dando la pelea por el “Chile 2″ de la Copa Libertadores 2026.

Huachipato vs. La U, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Huachipato y la Universidad de Chile, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Domingo 2 de noviembre