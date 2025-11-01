;

PREVIA. El “León” quiere sanar sus heridas: la U visita a Huachipato por la jornada 26 del Campeonato Nacional

Los azules buscan dar vuelta la página de lo sucedido en Copa Sudamericana. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Huachipato y la Universidad de Chile se miden por la Liga de Primera

Huachipato y la Universidad de Chile se miden por la Liga de Primera / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este domingo al mediodía en Talcahuano, la jornada 26 de la Liga de Primera vivirá uno de sus compromisos más interesantes de la fecha: Huachipato recibe en el CAP a la Universidad de Chile.

En el local, saben que tienen una de sus últimas posibilidades para acercarse al cupo de Copa Sudamericana 2026. Los ‘acereros’ no saben de victorias en sus últimas cuatro presentaciones, presión más que evidente para los de Jaime García.

Al frente, tendrán a un “león herido”. La Universidad de Chile viene de sufrir un verdadero robo en Buenos Aires, quedando eliminado de la Copa Sudamericana. Los azules saben que deben ganar para seguir dando la pelea por el “Chile 2″ de la Copa Libertadores 2026.

Huachipato vs. La U, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Huachipato y la Universidad de Chile, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 2 de noviembre

  • 12:30 hrs | Huachipato vs. Universidad de Chile Estadio Huachipato

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad