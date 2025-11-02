;

Gustavo Álvarez explica por qué hizo solo un cambio en la caída ante Huachipato y admite: “Estamos en deuda”

“Teníamos que ganar y no lo hicimos”, declaró el técnico de la U tras la derrota sufrida en su visita a Talcahuano.

Gustavo Álvarez, entrenador de Universidad de Chile, analizó la agónica derrota por 1-0 que sufrió este domingo ante Huachipato por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025 y explicó por qué realizó solo una modificación durante todo el partido jugado en Talcahuano.

“Me parece que el primer tiempo fuimos dominadores, pero nos imponíamos en las contras. Consideré que era un partido para jugar con dos jugadores en banda y no uno, por cómo se desarrolló el trámite", comenzó declarando en diálogo con TNT Sports.

En esa línea, el DT de los azules sostuvo que su idea de juego fue “proponer un uno contra uno en banda, ofensivo y neutralizar defensivamente con otro. El segundo tiempo se dio así. Tuvimos la pelota, el dominio del campo y ellos no pudieron contraatacar más. El primer tiempo sí lo habían hecho y nos faltó claridad y contundencia".

Consultado porque realizó solo un cambio, Álvarez señaló que “consideré que el primer tiempo el cambio de sistema ameritaba tener dos zurdos por izquierda y los dos derechos tenían que ser Poblete y Hormazábal. Por eso salió Maxi (Guerrero)”.

“Después, hasta último momento, nosotros tuvimos el dominio de la pelota y no me pareció que había que volver loco al equipo, cargando con más delanteros el área, porque el equipo estaba bien", agregó.

“Nos faltaba esa claridad y contundencia, que no hay que llevar a desesperarse. El gol de ellos llega de una desesperación por recuperar la pelota y había que evitar el foul, nada más que eso. Pero bueno, se analiza el resultado y yo consideré que no tenía que tapar el equipo", remarcó.

Por último, el técnico de la U abordó la lucha por el “Chile 2″ de la Copa Libertadores y reconoció que “todos los partidos son claves a partir de ahora. El margen es mínimo, teníamos que ganar hoy, no lo hicimos. Cada vez, yo siento que estamos más en deuda, pero nos tenemos que recuperar ganando el miércoles".

