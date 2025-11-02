Alcalde de La Florida instruye sumario contra trabajadores de la salud que participaron en paro nacional

El alcalde de la Florida, Daniel Reyes, instruyó un sumario administrativo para los funcionarios que adhirieron al paro de la atención primaria de salud de tres días.

El jefe comunal precisó que la movilización se calificó como ilegal, esto al afectar directamente a la atención de miles de vecinos y vecinas.

Además, Reyes señaló que se van a realizar descuentos salariales a quienes hayan participado en este paro.

“Si bien compartimos algunas de las demandas que han manifestado los dirigentes de las organizaciones gremiales de salud, entre ellas que se congele nuevamente el per cápita de salud, no podemos permitir que el costo de la manifestación, que por lo demás es ilegal, lo paguen los usuarios de salud", señaló.

“En ese sentido, el mandato número uno, aun cuando podamos compartir esas demandas, es cumplir la ley, y la Contraloría ha sido enfática en señalar que los municipios estamos obligados no solo a instruir sumarios, sino también a proceder con los descuentos”, aseveró.

La paralización de tres días que se llevó a cabo por parte de la CONFUSAM busca revertir la decisión del Gobierno de congelar el presupuesto de la atención primaria, ya que desde el gremio advierten que el incremento será el más bajo en 16 años.

Una de las exigencias de los trabajadores es que se sumen $1.000 al monto del per cápita del 2026, esto para continuar con la atención de los usuarios en las comunas.

La presidenta de la CONFUSAM, Gabriela Flores, señaló que ningún paciente quedó sin atención durante los días del paro, ya que funcionaron a través de turnos éticos, y le sorprende la decisión del alcalde de La Florida.

“Nosotros estamos por defender el per cápita, que son los dineros que le van a llegar a él a su comuna. Lo que él ha instruido, hacer investigación y sumario a quienes se adhirieron al paro, deja bastante que desear, porque no hemos dejado de atender a la población", declaró.

“Hemos estado con turnos éticos, todas las acciones que son diarias y de urgencia fueron atendidas estos tres días de paro. Por lo tanto, a mí me sorprende, pero nosotros también haremos nuestras acciones legales respecto a lo que él pretende, de seguir amedrentando a nuestros socios y a nuestros gremios”, complementó.

Desde el gremio advierten que de no lograr un aumento en los recursos, habrá despidos de personal, restricción de horas médicas de profesionales y carencias de insumos básicos para poder atender a la población.

Hay que recalcar que La Florida es la única comuna que anunció sumarios contra los trabajadores de la salud que participaron en esta movilización.