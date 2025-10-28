Al menos 264 centros de salud primaria a nivel nacional se encuentran movilizados en el marco del paro convocado por la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam), movilización que se extenderá mañana y el jueves, ya que denuncian recortes presupuestarios.

El gremio denuncia que, por segundo año consecutivo, el gobierno decidió congelar el ingreso per cápita, es decir, el monto que se entrega por cada persona inscrita en los centros de salud municipales, cifra que se mantiene en $11.798, pese al aumento del costo de la vida y la inflación.

Además, desde la Confusam advierten sobre la eliminación de programas de salud como Más Adulto Mayor Autovalente, y exigen un aumento de mil pesos per cápita en el presupuesto de salud municipal para el año 2026.

En Concepción, más de 6 mil personas —entre funcionarios y usuarios— salieron a las calles para exigir mejoras en la atención primaria. Para este martes, está programada una nueva marcha en Valparaíso, donde esperan ser escuchados por las autoridades. Así lo señaló la presidenta nacional del gremio, Gabriela Flores Salgado.

“Esta es una gran irresponsabilidad del gobierno, el volver a congelar por segundo año el per cápita y mentir al parlamento, porque el per cápita hoy día son $11.798. Nosotros esperamos que el ministro coloque mil pesos más para el per cápita, que es lo mismo que están pidiendo los parlamentarios y los alcaldes”, señaló.

Desde el Ministerio de Salud, en tanto, indicaron que se mantiene monitoreo permanente del desarrollo de la movilización y coordinación con los servicios de salud. Además, aseguraron que se ha instruido garantizar la entrega de medicamentos y el funcionamiento de ambulancias durante el paro.

Así lo indicó Carmen Aravena, jefa de la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. “Les ha solicitado garantizar la continuidad de los servicios esenciales, como la atención de urgencia, la entrega de medicamentos, vacunación, la disponibilidad en las ambulancias, así como resguardar con presencia de personal clínico en todo el país”, sostuvo.

“Del total de establecimientos que debieran reportar adhesión a la movilización, de 583 centros de salud, específicamente los centros de salud familiar, los consultorios generales urbanos y los consultorios generales rurales, 348 han hecho reporte de su situación. De ellos, el número total de establecimientos adheridos que nos han informado a la fecha es de doscientos sesenta y cuatro”, complementó.

Cabe destacar que esta no es la primera movilización convocada por la Confusam, organización que insiste en la necesidad de mejorar el financiamiento y los programas de salud pública en el país.

Finalmente, el gremio informó que durante los tres días de paralización se mantendrán turnos éticos para asegurar la atención de casos urgentes y la continuidad de servicios básicos a la comunidad.

