Servicios de salud de Concepción y Talcahuano en alerta por déficit de recursos

Como la emergencia económica más grave de los últimos 40 años ha sido calificado el déficit de recursos que afecta a los servicios de salud de Concepción y Talcahuano.

Este escenario podría, por ejemplo, impedir el pago de salarios en diciembre, y ya obligó a paralizar las compras de servicios externos como resonancias, cirugías fuera de horario y procedimientos en lista de espera, además de la adquisición de fármacos e insumos de alto costo.

Desde las direcciones de los servicios aseguran que la única solución posible es una inyección presupuestaria urgente.

En tanto, desde el servicio de salud de Concepción reconocieron que, al igual que otras entidades estatales, enfrentan restricciones presupuestarias, aunque precisaron que han implementado un plan de control de gastos en la red asistencial para eficientar los recursos, garantizando tanto la atención a los usuarios con el pago de las remuneraciones.

“Efectivamente, este año ha sido un año de restricciones presupuestarias para nuestro sector en general, pero eso nos ha invitado y nos ha obligado a ser más eficiente en el gasto y a tomar algunas decisiones que pudieran generar algún tipo de reestructuración", señaló el director (s) del servicio de salud de Concepción, Claudio Morales.

“Pero eso no quita de que nosotros vamos a seguir atendiendo en nuestros hospitales de manera normal a las urgencias, a las cirugías necesarias, a toda la atención clínica que nuestra población requiere”, afirmó.

“Por otra parte, se mencionó también la posibilidad de que el pago de remuneraciones estuviera amenazado durante el mes de diciembre o incluso antes. La verdad es que le quiero contar a todos nuestros funcionarios de la red que eso está garantizado, el pago normal de nuestras remuneraciones”, aseveró Morales.

En tanto, desde el Parlamento, la preocupación por esta crisis ya escaló y advierten que esta situación afecta a las dieciséis regiones del país y se repite año a año, apuntando directamente al Ministerio de Hacienda, al que calificaron como el “enemigo de Chile”.

Así lo comentó a Radio ADN el senador de la Democracia Cristiana y presidente de la comisión de salud de la Cámara alta, Iván Flores. “Estamos preocupados por las 16 regiones de Chile. El año pasado faltaban $250 mil millones que fueron compensados con un fondo de contingencia y con los $75 mil millones de un fondo extraordinario, que sirvió un poco para tapar el agujero a finales de año. Los hospitales tuvieron que endeudarse con cargo a la Ley de Presupuesto 2025″, dijo.

“Ahora estamos en las mismas. No solamente hacen agua varios hospitales, sino que hay incertidumbre respecto de cómo van a funcionar con los gastos operativos. Ojo con las cifras, porque la verdad es que el Ministerio de Hacienda se está transformando en el enemigo de Chile, respecto de lo que significa la responsabilidad social", añadió.

Mientras tanto, desde la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) anunciaron que están en estado de alerta y no descartan iniciar un paro nacional en los próximos días, si no se entrega una respuesta concreta.