La candidata presidencial calificó como “deshumanidad tremenda” los dichos de la exalcaldesa, quien señaló que para algunas personas la iniciativa “es venganza”.
Jara arremete contra Matthei tras críticas al Plan Nacional de Búsqueda: “Demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet”
La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, abordó los dichos de la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, sobre el Plan Nacional de Búsqueda.
Cabe recordar que la exalcaldesa dijo que mantendría la iniciativa, pero advirtió que haría modificaciones. Esto porque para algunas personas “no es búsqueda, es venganza”, sostuvo en diálogo con Cooperativa.
Al respecto, la candidata oficialista señaló que Evelyn Matthei “demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet”.
“Si a uno le hubieran desaparecido o ejecutado un hijo, no dejaría de buscarlo o de buscar justicia. Decir que buscar justicia o el cuerpo de los familiares de una persona es una venganza, me parece una deshumanidad tremenda”, añadió.
Finalmente, Jeannette Jara remarcó que “en mi gobierno el Plan de Búsqueda se va a fortalecer”.
