Política chilena contra el virus sincicial es destacada a nivel mundial por la prestigiosa revista científica The Lancet

Se trata del portal de medicina más prestigioso del mundo. El hecho fue celebrado por el Presidente Gabriel Boric.

Javiera Rivera

Revista The Lancet

Revista The Lancet

La reconocida revista científica The Lancet, considerada una de las publicaciones médicas más prestigiosas del mundo, destacó la política pública chilena de vacunación contra el virus respiratorio sincicial (VRS).

El propio presidente Gabriel Boric compartió el reconocimiento en su cuenta de X (antes Twitter), donde expresó su orgullo por el logro sanitario alcanzado por el país.

The Lancet es la revista de medicina más prestigiosa del mundo. Hoy destaca nuestra política pública contra el virus sincicial a través de la vacunación (...)”, escribió el mandatario.

Un ejemplo desde el hemisferio sur

El artículo de The Lancet —titulado “Lecciones de salud pública desde el hemisferio sur”— reconoce el éxito del programa chileno de inmunización contra el VRS, una política implementada para proteger a lactantes y grupos de riesgo durante el invierno.

Gracias a esta estrategia, Chile no ha registrado muertes de bebés por virus sincicial en los últimos dos años, un hecho inédito y considerado un hito en salud pública regional.

El reconocimiento resalta no solo los resultados de la vacunación, sino también el enfoque preventivo del sistema de salud chileno, que combinó campañas de información, monitoreo epidemiológico y acceso equitativo a la vacuna.

