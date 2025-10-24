Estudio vincula anticonceptivo con tumores cerebrales: más de mil mujeres demandaron la farmacéutica

De acuerdo con una investigación realizada por expertos de la Cleveland Clinic, las mujeres que utilizan un anticonceptivo inyectable han presentado tumores cerebrales.

Se trata de Depo-Provera —inyección anticonceptiva basada en el compuesto acetato de medroxiprogesterona depot (DMPA)— y quienes la consumen presentan el doble de riesgo de ser diagnosticadas con meningioma.

El estudio, publicado en la revista científica JAMA Neurology, concluyó que el riesgo era mayor en mujeres que comenzaron a usar el fármaco después de los 31 años o que lo emplearon durante más de cuatro años consecutivos.

“En este estudio, las mujeres que recibieron DMPA tuvieron un mayor riesgo relativo de diagnóstico de meningioma, especialmente con exposiciones prolongadas y en edades mayores”, indicaron los autores citados por New York Post.

Pfizer enfrenta más de 1.000 demandas

El hallazgo se conoce en paralelo con más de 1.200 demandas federales presentadas en Estados Unidos contra Pfizer, empresa responsable de Depo-Provera.

Las demandantes aseguran haber desarrollado tumores cerebrales tras el uso prolongado del anticonceptivo, alegando que la farmacéutica sabía del posible riesgo.

Según el medio mencionado, los antecedentes que vinculan la progesterona con el meningioma datan de la década de 1980, por lo que los abogados sostienen que Pfizer debió investigar y advertir antes sobre los riesgos.