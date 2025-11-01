Revelan las últimas imágenes de la joven desaparecida tras evento de barristas de la U en La Pintana: “No sabemos más”

Es un enigma policial. Valentina Alarcón salió de su casa a un evento de barristas de la U en La Pintana. Y de aquella cita nunca más volvió a su hogar.

La joven está desaparecida desde el sábado pasado, instante donde habría dejado su hogar para asistir a esta actividad, sin comunicarle la situación a nadie.

“Yo fui a ordenar su pieza y no iba a salir. Salió incluso sin carnet de identidad. Le mandé mensajes altiro y ahí me di cuenta de que le llegaba un puro ticket, y que el teléfono no recibía llamadas”, recordó Pilar Molina, su madre.

La progenitora de la joven de 26 años manifestó que ella “es muy activa en redes sociales, siempre sube historias, pero desde el día sábado nadie sabe nada, no hay historias de ella, de nada”.

Y señaló que si bien pusieron una denuncia por presunta desgracia, como familia iniciaron una búsqueda paralela, donde dieron con imágenes de Valentina.

“Hicimos el recorrido completo, consiguiéndonos las cámaras de la micro. Después nos conseguimos el recorrido hasta donde se bajó. Fue en el sector de El Castillo, en La Pintana, ahí con esa última cámara que nos aportó un vecino de allá, no sabemos más”, comentó.

