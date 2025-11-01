;

Confirman hallazgo del cuerpo de adolescente que era buscado tras extraviarse en el río Maipo

“Estamos acompañando a la familia”, aseguró la delegada presidencial de Talagante, Stephanie Duarte.

Gonzalo Miranda

Labores de búsqueda en Río Maipo

Labores de búsqueda en Río Maipo

Durante la jornada de este sábado, la Delegación Presidencial de Talagante, en compañía de Bomberos y equipos búsqueda, intensificaron las labores de rescate del menor boliviano de 15 años que se encontraba desaparecido hace días en un sector del Río Maipo, en la comuna de Isla de Maipo.

Tras horas de búsqueda, durante la mañana uno de los buzos que se encontraba en las labores dio con un cuerpo en el sector de La Villita, confirmándose más tarde que se trataba del menor de edad desaparecido.

“Estamos acompañando también a las familias, y luego desde un trabajo fuerte y una acción por parte de las instituciones que me acompañan, se logró identificar el cuerpo del joven Adrián de 15 años y quienes fueron los primeros que recibieron su noticia es su familia”, aseguró la delegada presidencial de Talagante, Stephanie Duarte.

Según los primeros antecedentes revelados hace algunos días, el joven se arrojó al agua realizando un “piquero” y no volvió a salir a la superficie.

