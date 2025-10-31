;

Ante temor por rodadas de motos en Halloween: Gobierno anuncia aumento de dotación policial y sanciones a quienes sorprendan

El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, dijo que se dispuso una dimensión policial específica “en todos los parques y cementerios”.

Ruth Cárcamo

Isidora Henríquez

Ante temor por rodadas de motos en Halloween: Gobierno anuncia aumento de dotación policial y sanciones a quienes sorprenda

Ante temor por rodadas de motos en Halloween: Gobierno anuncia aumento de dotación policial y sanciones a quienes sorprenda

01:24

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este viernes, en el marco de la celebración del Día de Muertos​​, las autoridades desplegarán medidas de resguardo para las personas, ante las aglomeraciones que se dan en distintos cementerios del país.

A su vez, ha surgido preocupación por las rodadas de motos, una costumbre extranjera que desde el Gobierno enfatizaron que no están permitidas por el riesgo de accidentes.

Revisa también

ADN

Por lo tanto, desde la Delegación Presidencial Metropolitana informaron que se va a aumentar el número de policías en las calles para esta jornada.

Sanciones a quienes sean sorprendidos en las rodadas de motos

“Hemos dispuesto en todos los parques y cementerios una dimensión policial distinta de la relacionada con la seguridad pública”, dijo el delegado presidencial Gonzalo Durán.

ADN

Agencia UNO | Gonzalo Durán / Diego Martin

En esa línea, detalló que “va a haber un dispositivo que va a permitir regular, por ejemplo, una eventual aglomeración vehicular, generando zonas de desvío, si fuese necesario”.

Finalmente, Gonzalo Durán llamó a no participar en las rodadas de motos, asegurando que se trabajará en la sanción de aquellos que sean sorprendidos en dichas actividades.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad