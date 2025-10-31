Ante temor por rodadas de motos en Halloween: Gobierno anuncia aumento de dotación policial y sanciones a quienes sorprendan

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ante temor por rodadas de motos en Halloween: Gobierno anuncia aumento de dotación policial y sanciones a quienes sorprenda

Este viernes, en el marco de la celebración del Día de Muertos ​​, las autoridades desplegarán medidas de resguardo para las personas, ante las aglomeraciones que se dan en distintos cementerios del país.

A su vez, ha surgido preocupación por las rodadas de motos, una costumbre extranjera que desde el Gobierno enfatizaron que no están permitidas por el riesgo de accidentes.

Por lo tanto, desde la Delegación Presidencial Metropolitana informaron que se va a aumentar el número de policías en las calles para esta jornada.

Sanciones a quienes sean sorprendidos en las rodadas de motos

“Hemos dispuesto en todos los parques y cementerios una dimensión policial distinta de la relacionada con la seguridad pública”, dijo el delegado presidencial Gonzalo Durán.

Agencia UNO | Gonzalo Durán / Diego Martin Ampliar

En esa línea, detalló que “va a haber un dispositivo que va a permitir regular, por ejemplo, una eventual aglomeración vehicular, generando zonas de desvío , si fuese necesario”.

Finalmente, Gonzalo Durán llamó a no participar en las rodadas de motos, asegurando que se trabajará en la sanción de aquellos que sean sorprendidos en dichas actividades.