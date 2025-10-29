;

‘Rodadas de motos’: el fenómeno que pone en alerta al Gobierno de cara a la noche Halloween

La ministra Camila Vallejo sostiene que “esto es algo que no podemos permitir en nuestro país”.

José Campillay

‘Rodadas de motos’: el fenómeno que pone en alerta al Gobierno de cara a la noche Halloween

En vísperas del fin de semana largo por Halloween, desde el Gobierno emitieron una dura advertencia contra las denominadas “rodadas” de motos, caravanas organizadas por motociclistas que recorren las calles disfrazados, con música alta y en masa.

La secretaria de Estado, Camila Vallejo, fue la encargada de difundir la medida: “Lamentablemente, el año pasado fue una realidad: las famosas rodadas de motociclistas. Esto es algo que no podemos permitir en nuestro país”

Han generado temor y sensación de inseguridad (...) vamos a hacer aplicar la ley y desarrollar los controles necesarios”, agregó la ministra.

Revisa también:

ADN

¿En qué consisten las “rodadas”?

La práctica, que no tenía arraigo tradicional en Chile, consiste en agrupaciones de motociclistas que, en la noche de Halloween, realizan un recorrido disfrazados, con parlantes o música alta, aceleraciones, y concentraciones que pueden llegar a generar ruido, congestión y molestias para los vecinos.

En 2024 se vivió uno de estos episodios en el sector de los barrios Franklin y Matta de Santiago, donde se reportaron aproximadamente 300 motos participando de una “rodada” convocada por redes sociales.

Las autoridades lo clasifican como un asunto de orden público que, dentro de la inseguridad que pueda representar, abriría paso a episodios delictuales en distintos sectores.

El Gobierno anticipa un despliegue coordinado entre el Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de Seguridad Pública, para realizar controles de identidad, verificación de documentación de las motos e incluso migratorios en los casos que así lo ameriten.

Hay mucha gente que ha lamentado tener que pasar y vivir esta experiencia, que no es graciosa. Es una cuestión de orden público que acrecienta lamentablemente la sensación de inseguridad de nuestros vecinos y vecinas”, concluyó la ministra.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad