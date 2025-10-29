‘Rodadas de motos’: el fenómeno que pone en alerta al Gobierno de cara a la noche Halloween

En vísperas del fin de semana largo por Halloween, desde el Gobierno emitieron una dura advertencia contra las denominadas “rodadas” de motos, caravanas organizadas por motociclistas que recorren las calles disfrazados, con música alta y en masa.

La secretaria de Estado, Camila Vallejo, fue la encargada de difundir la medida: “Lamentablemente, el año pasado fue una realidad: las famosas rodadas de motociclistas. Esto es algo que no podemos permitir en nuestro país”

“Han generado temor y sensación de inseguridad (...) vamos a hacer aplicar la ley y desarrollar los controles necesarios”, agregó la ministra.

¿En qué consisten las “rodadas”?

La práctica, que no tenía arraigo tradicional en Chile, consiste en agrupaciones de motociclistas que, en la noche de Halloween, realizan un recorrido disfrazados, con parlantes o música alta, aceleraciones, y concentraciones que pueden llegar a generar ruido, congestión y molestias para los vecinos.

En 2024 se vivió uno de estos episodios en el sector de los barrios Franklin y Matta de Santiago, donde se reportaron aproximadamente 300 motos participando de una “rodada” convocada por redes sociales.

Las autoridades lo clasifican como un asunto de orden público que, dentro de la inseguridad que pueda representar, abriría paso a episodios delictuales en distintos sectores.

El Gobierno anticipa un despliegue coordinado entre el Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de Seguridad Pública, para realizar controles de identidad, verificación de documentación de las motos e incluso migratorios en los casos que así lo ameriten.

“Hay mucha gente que ha lamentado tener que pasar y vivir esta experiencia, que no es graciosa. Es una cuestión de orden público que acrecienta lamentablemente la sensación de inseguridad de nuestros vecinos y vecinas”, concluyó la ministra.