Nicki Nicole aclara rumores tras ruptura con Lamine Yamal: “No estamos juntos desde...”

La cantante argentina Nicki Nicole rompió el silencio luego de que el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, confirmara el fin de su relación.

A solo dos meses de haber hecho público su romance, ambos decidieron aclarar los rumores de infidelidad que circularon en redes sociales.

Durante una entrevista con el programa D Corazón de RTVE, Yamal explicó que la separación fue en buenos términos y negó cualquier engaño.

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente nos hemos separado y ya”, dijo el delantero blaugrana, agregando que los comentarios sobre un viaje a Italia “no tienen nada que ver”.

Poco después, la artista argentina entregó su versión a través del periodista español Jordi Martin, quien compartió parte del mensaje que Nicki le envió para poner fin a las especulaciones.

“Hola Jordi, no soy de hacer estas cosas, pero quería aclararte que con Lamine no estamos juntos desde hace unos días, después de que me fui de Barcelona”, escribió la cantante.

Nicki también desmintió las versiones sobre una posible traición:

“Si alguien me fuese infiel, yo sería la primera en aclararlo en todos lados, como ya hice en el pasado. Pero no fue así. Simplemente, las cosas cambiaron y decidimos separarnos”, añadió.

“No lo íbamos a contar”

La cantante pidió además respeto por el proceso:

“No lo íbamos a contar, pero con todo lo que se dijo preferí aclararlo. Agradezco que no se filtre la conversación porque no quiero seguir dándole vueltas al asunto.”

Con estas declaraciones, ambos pusieron punto final a los rumores, confirmando que su ruptura fue pacífica y sin terceras personas involucradas.