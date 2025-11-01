Lanzan libro que explora el desconocido vínculo de Diego Maradona con Chile
“Historias ocultas de Diego en Chile” se construye sobre la base de entrevistas exclusivas con personas cercanas al astro, cuyas voces, tanto chilenas como argentinas, ofrecen un acceso íntimo a su figura.
Junto al sociólogo Alberto Mayol, el periodista Enrique Corvetto Castro presentó en Santiago “Historias ocultas de Diego en Chile”, una obra que revela la desconocida relación del astro del fútbol con el país.
El libro trasciende la mera crónica deportiva al indagar en las esferas sociales, políticas y culturales que definieron las casi cinco décadas de la singular relación entre Maradona y Chile.
Para el autor, “esta investigación con trabajo de campo en Santiago y Buenos Aires, puso su mirada más allá de la cancha. Lo que van a encontrar en esta obra es la radiografía social, política y cultural de cinco décadas de un nexo tan profundo como desconocido”.
Con un estilo narrativo directo y envolvente, Corvetto —autor del premiado 1962: Los secretos del mundial imposible— invita a una novedosa travesía que confirma que Maradona sigue siendo un enigma que el tiempo no logra descifrar.
