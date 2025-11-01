;

PREVIA. Deportes Copiapó vs. U. de Concepción: a qué hora y dónde ver en vivo el partido por el ascenso en la Primera B

El “León de Atacama” y el “Campanil” se miden en un duelo que puede definir al campeón de la categoría. Transmite ADN Deportes.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

La Primera B 2025 llega a su definición este sábado. En la última fecha de la fase regular, Deportes Copiapó recibe a Universidad de Concepción en un duelo decisivo, pues el equipo que se imponga logrará el ansiado ascenso a la Primera División.

Tanto el “León de Atacama” como el “Campanil” llegan a este trascendental compromiso en igualdad de condiciones, ambos líderes con 52 puntos. Eso sí, los dirigidos por Hernán Caputto tienen una mejor diferencia de goles.

De esta manera, el elenco que resulte ganador se consagrará como el campeón de la categoría, además de ascender directamente a la división de honor del fútbol chileno.

El pasado 22 de julio, por la fecha 15 de la Primera B, ambos clubes se enfrentaron por última vez, donde la UdeC se impuso por la cuenta mínima con el solitario gol de Iam González.

¿A qué hora es el partido de Deportes Copiapó vs. U. de Concepción?

El partido entre Deportes Copiapó y Universidad de Concepción se disputará este sábado 1 de noviembre, a partir las 16:00 horas, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

¿Dónde ver a Deportes Copiapó vs. U. de Concepción?

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el duelo será transmitido por la señal de TNT Sports.

