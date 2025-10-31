;

VIDEO. Pedro Pascal sorprende con emotivo mensaje al Hospital Luis Tisné por campaña contra el cáncer de mama

El post generó múltiples reacciones entre los usuarios del recinto hospitalario nacional.

Nelson Quiroz

Pedro Pascal sorprende con emotivo mensaje al Hospital Luis Tisné por campaña contra el cáncer de mama

Pedro Pascal sorprende con emotivo mensaje al Hospital Luis Tisné por campaña contra el cáncer de mama / Frazer Harrison

El actor chileno Pedro Pascal protagonizó un inesperado gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

A través de un video publicado por el Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné, el artista envió un mensaje de apoyo y concientización en el marco del Mes del Cáncer de Mama.

“Hola, soy Pedro Pascal y hoy quiero enviar un mensaje muy especial a todas las mujeres de la Red de Salud Oriente, especialmente a quienes se atienden en el Hospital Luis Tisné“, comenzó diciendo en el registro.

“Quiero recordarles la importancia de realizarse la mamografía y seguir sus controles médicos. Cuidarse también es un acto de amor”, expresó el actor.

ADN

Kevin Mazur

La publicación, difundida a través de la cuenta de Instagram del hospital, generó múltiples reacciones entre los usuarios, quienes destacaron la cercanía y calidez del mensaje. El video busca reforzar la importancia de la prevención y la detección temprana de esta enfermedad, que sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer entre las mujeres en Chile.

Revisa también

ADN

La colaboración de Pascal no es casual. De acuerdo a La Tercera, su hermano, Nicolás Balmaceda, es médico y mantiene un estrecho vínculo con el Hospital Luis Tisné, lo que habría facilitado la participación del actor en esta campaña de salud pública.

