Primavera sin manchas: qué recomiendan los expertos, cómo funcionan los láseres y para qué patologías sirven

Con la llegada de la primavera aumentan las consultas por hiperpigmentaciones: melasma, manchas posinflamatorias y lentigos solares suelen intensificarse con los primeros días despejados. “Durante esta época, la radiación solar alcanza niveles muy altos, incluso en días nublados. Esto puede provocar o agravar manchas como el melasma, las hiperpigmentaciones postinflamatorias y otros signos de fotoenvejecimiento. La prevención y el diagnóstico precoz son esenciales”, explica la dermatóloga de Clínica Áurea, Dra. Andrea Cortés.

La regla de oro no cambia: fotoprotección rigurosa. “El protector solar debe aplicarse cada cuatro horas y complementarse con sombreros, anteojos y antioxidantes tópicos u orales”, señala la especialista. En paralelo, recomienda una rutina con despigmentantes suaves e hidratación sostenida, evitando peelings o aparatos caseros sin supervisión médica para no gatillar rebotes de pigmento ni irritaciones innecesarias.

Sobre tecnologías, la doctora sugiere iniciar ahora —antes del verano— protocolos basados en energía, cuando la piel se recupera mejor. El Nd:YAG Q-Switched trabaja en nanosegundos y emite longitudes de onda que alcanzan melanina profunda y superficial: se usa en lentigos solares, manchas posinflamatorias, pecas y en algunos tatuajes seleccionados. Suele combinarse con despigmentantes y fotoprotector estricto para consolidar resultados y reducir recidivas.

Para afinar textura y homogeneizar el tono, los laser peels (peelings con láser) promueven una renovación controlada de la capa superficial, atenuando poros dilatados, opacidad y líneas finas ligadas al fotoenvejecimiento. En melasmas resistentes, la especialista incorpora luz pulsada intensa (IPL) y mesoterapia despigmentante como coadyuvantes, siempre con protocolos espaciados y evaluación individual del fototipo y del historial de sensibilidad cutánea. “Cuando se trata de manchas, no existe una solución única… el diagnóstico personalizado es esencial para evitar irritaciones y lograr resultados reales”, resume.

Además de las hiperpigmentaciones, los láseres e IPL pueden indicarse —tras evaluación dermatológica— en rosácea eritematotelangiectásica (para telangiectasias y enrojecimiento), poiquilodermia de Civatte, cicatrices de acné y queratosis seborreicas planas seleccionadas. En todos los casos, el plan se adapta a la patología, fototipo, medicamentos concomitantes y expectativa del paciente; y puede incluir cuidados domiciliarios con antioxidantes, retinoides o ácidos despigmentantes en baja concentración para sostener los efectos.

La preparación es tan importante como el procedimiento: suspender autobronceantes y evitar bronceado 2–4 semanas antes, usar fotoprotección de amplio espectro a diario, y reforzar la barrera cutánea con emolientes los días previos. Tras el tratamiento, se pautan compresas frías, cremas reparadoras y cero sol directo; el retorno a actividades suele ser inmediato en protocolos no ablativos, con enrojecimiento leve y transitorio. Cualquier plan debe incluir controles para ajustar parámetros y minimizar eventos adversos como hiperpigmentación postinflamatoria.

En síntesis: primavera es una ventana ideal para diagnosticar, prevenir y tratar. Fotoprotección cada 4 horas, rutina guiada por especialista y, si corresponde, láseres/IPL en ciclos espaciados permiten mejorar textura, luminosidad y controlar las recidivas de melasma, lentigos y otras hiperpigmentaciones. “La clave es combinar hábitos, activos y tecnologías con criterio médico; así los resultados se vuelven medibles y duraderos”, concluye la Dra. Cortés.