Secuestro de mascotas en Chile: bandas operan desde cárceles y exigen cuantiosas sumas sin devolver a los animales

De acuerdo con el reportaje emitido por CHV Noticias, las bandas criminales ahora están apuntando a perros y gatos como parte de una nueva modalidad de robo y extorsión.

Desde 2018 hasta septiembre de 2025, se han reportado 1.684 animales de compañía robados en el país, según cifras recopiladas por la Fundación Mascota Alerta.

El objetivo ya no es solo robar animales de raza, sino cualquier tipo de mascota. En muchos casos, los delincuentes exigen dinero a cambio de supuesta información o para devolver al animal.

“El tema ahora no es solo el robo, sino la extorsión. Los dueños terminan pagando rescates sin recibir de vuelta a sus mascotas”, detalló el reportaje.

Estafas y extorsión desde cárceles

El reportaje también reveló que varias de las estafas se originan desde cárceles, donde los internos contactan a las víctimas simulando tener información sobre sus animales.

“Yo le entrego un número de cuenta al que usted va a depositar las 500 lucas”, se escucha en una de las conversaciones exhibidas por el medio mencionado.

Algunos dueños pagan montos que van desde $50 mil hasta $600 mil, creyendo que así recuperarán a sus mascotas, aunque la mayoría nunca vuelve a tener noticias.