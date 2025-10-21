;

Secuestro de mascotas en Chile: bandas operan desde cárceles y exigen cuantiosas sumas sin devolver a los animales

Los delincuentes exigen rescates de hasta $600 mil pesos, pero muchas víctimas nunca vuelven a verlos.

Javiera Rivera

CHV

CHV

De acuerdo con el reportaje emitido por CHV Noticias, las bandas criminales ahora están apuntando a perros y gatos como parte de una nueva modalidad de robo y extorsión.

Desde 2018 hasta septiembre de 2025, se han reportado 1.684 animales de compañía robados en el país, según cifras recopiladas por la Fundación Mascota Alerta.

El objetivo ya no es solo robar animales de raza, sino cualquier tipo de mascota. En muchos casos, los delincuentes exigen dinero a cambio de supuesta información o para devolver al animal.

El tema ahora no es solo el robo, sino la extorsión. Los dueños terminan pagando rescates sin recibir de vuelta a sus mascotas”, detalló el reportaje.

Revisa también

ADN

Estafas y extorsión desde cárceles

El reportaje también reveló que varias de las estafas se originan desde cárceles, donde los internos contactan a las víctimas simulando tener información sobre sus animales.

“Yo le entrego un número de cuenta al que usted va a depositar las 500 lucas”, se escucha en una de las conversaciones exhibidas por el medio mencionado.

Algunos dueños pagan montos que van desde $50 mil hasta $600 mil, creyendo que así recuperarán a sus mascotas, aunque la mayoría nunca vuelve a tener noticias.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad