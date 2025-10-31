Un junte de aquellos en el backstage: Carín León sorprende con fotografía junto a excracks de La Roja durante paso por Chile

La primera noche del BOCA CHUECA LATAM TOUR de Carín León en el Movistar Arena no solo fue un éxito musical: también dejó una postal que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En una fotografía de backstage, el cantante posó junto a un grupo de reconocidos exseleccionados chilenos: Arturo Vidal, Fabián Orellana, Jean Beausejour, Sebastián Vegas y Rodrigo Millar.

“Se busca rival… Carín y unos fans 🫣🇨🇱⚽️”, fue el mensaje que acompañó la imagen difundida por la cuenta carinleonchile, donde los futbolistas aparecen sonrientes junto al intérprete de “Primera cita”.

Durante el concierto —que tuvo entradas agotadas—, Carín León cautivó al público con una potente mezcla de música regional mexicana, romanticismo y energía norteña.

Entre los momentos más comentados estuvo la sorpresiva aparición de Álvaro Henríquez, vocalista de Los Tres, con quien interpretó “Déjate caer”. También invitó al escenario a su compatriota Kakalo, ganador de la competencia internacional del Festival de Viña 2025.

El show se caracterizó por su cercanía con el público y el carisma del artista, quien saludó reiteradamente a Arturo Vidal y Jean Beausejour, ubicados en primera fila disfrutando cada canción.